Об этом сообщила пресс-служба суда.
“3 июня 2020 года следственным судьей Метелешко А. В. рассмотрено ходатайство следователя Днепровского УП ГУНП в г. Киеве, согласованное прокурором, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве № 12020100040003616 от 01.06.2020 года в отношении гражданина Т., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 УК Украины”, – говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения ходатайства постановлением следственного судьи от 3 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога в размере 315 300 гривен.
- 1 июня сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.