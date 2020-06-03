Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 1 июня сообщил о заминировании моста "Метро" в столице.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“3 июня 2020 года следственным судьей Метелешко А. В. рассмотрено ходатайство следователя Днепровского УП ГУНП в г. Киеве, согласованное прокурором, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве № 12020100040003616 от 01.06.2020 года в отношении гражданина Т., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 УК Украины”, – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения ходатайства постановлением следственного судьи от 3 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога в размере 315 300 гривен.