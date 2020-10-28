Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ заявили, что действия ОАСК являются незаконными, ведь компетенция административных судов — это рассмотрение дел в сфере административных и общественных отношений, а не оценка процессуальных действий следователей в уголовном производстве.

“Вместе с тем, своими действиями судьи ОАСК фактически вмешались в деятельность работников правоохранительных органов при осуществлении досудебного расследования путем блокирования розыска, а также возможного задержания и экстрадиции подозреваемого в нанесении более 93 млн грн ущерба АО “Одесский припортовый завод ( 99,57% принадлежат государству )”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которую в апреле 2020 объявили в международный розыск. В ответ подозреваемая обратилась к ОАСК с иском, в котором попросила суд среди прочего запретить ОГП совершать действия, связанные с ее поиском и возможной экстрадицией до окончания рассмотрения дела.

23 октября 2020 ОАСК принял решение, которым вышел за пределы своих полномочий, и вмешался в уголовный процесс, считают в НАБУ.

“Решение ОАСК противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому НАБУ его обжалует”, — сообщили в Бюро.

Там напомнили, что ОАСК системно игнорирует требования законов, принимая решения в нарушение подсудности.

В сентябре 2018 ОАСК признал противоправными оперативно-розыскные мероприятия НАБУ и ГПУ в отношении народных депутатов в так называемом “янтарном деле”. Впоследствии указанное решение было отменено в кассационном порядке.

В апреле 2020 ОАСК признал якобы отсутствие полномочий у первого заместителя Генпрокурора Виталия Каська отменять постановление о закрытии дела “ВиЭйБи Банка”. Это решение также было отменено в апелляционном порядке.