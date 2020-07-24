Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Оно касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Протокол об административном нарушении составил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Согласно постановлению суда, речь шла о том, что в 2019 году Зеленский “не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые возникли вследствие получения дохода в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа на сумму 2 млн 548 тыс. 918 гривен”.

В суде пришли к заключению, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона “О предотвращении коррупции”.

Однако, согласно статье 105 Конституции Украины, он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий (против него не может быть открыто уголовное дело), а Основной закон имеет наивысшую юридическую силу.

“Президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть открыто уголовное дело”, – говорится в постановлении.

Суд также ссылается на практику Европейского суда по правам человека.

“Учитывая положения ст.105 Конституции Украины… указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении… и он не может быть привлечен к административной ответственности”, – подчеркивается в постановлении.

С учетом этого суд пришел к заключению, что составленный в отношении Зеленского протокол не согласуется с положениями ст.105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством.

В связи с этим суд закрыл административное производство против президента “в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения”.

Стоит отметить, что еще будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов уйти в отставку, если кто-либо из его партнеров окажется замешан в коррупционных схемах. Зеленский также пообещал добровольно уйти в отставку, если когда-нибудь нарушит закон.

“Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам”, – заявил Зеленский.