У четвер, 27 травня, Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Відповідне рішення суд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує Громадське.

Зокрема, суддя розглянув справу щодо двох адмінпротоколів щодо Тупицького, зокрема й про конфлікт інтересів під час розгляду справи КСУ та незадекларовану дачу в анексованому Криму, й вирішив, що у діях відповідача відсутнє правопорушення.

Адмінпротоколи про ці правопорушення Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) склало в лютому 2021 року та скерувало їх до суду.

Зазначалося, що конфлікт інтересів стосувався рішення про скасування Конституційним судом низки антикорупційних статей. У НАЗК та прокуратурі впевнені, що у Тупицького був конфлікт, оскільки його декларації також перевіряли.

Сам Тупицький заявив, що просив про самовідвід, але цю заяву відхили. Стосовно ділянки в анексованому Росією Криму, відсторонений голова КСУ завпевнив, що не зазначив її у декларації, бо ця купівля на окупованих територіях є дріб’язковою.

Цікаво, що у жовтні минулого року НАЗК відправило Тупицькому запит із вимогою пояснити причину недекларування ділянки в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. Крім того, в НАЗК заявили, що закон про КСУ забороняє суддям брати участь в ухваленні рішень, у яких є конфлікт інтересів. Це означає, що факт подання заяви про самовідвід не може бути підставою для участі в ухваленні рішення.

Що відомо про відсторонення та звільнення Тупицького

Після гучного рішення Конституційного суду у жовтні минулого року щодо обмеження повноважень НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Володимир Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.

Спочатку Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише поверталося попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачався розпуск КСУ.

У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від ухвалення законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.

На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ. Однак він зазначав, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.

24 грудня Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

27 березня Володимир Зеленський скасував указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Глава держави заявив, що Тупицький “може відправлятися на заслужений відпочинок”.