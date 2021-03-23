Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время сегодняшнего заседания суд присяжных продолжил исследования письменных материалов дела, ранее предоставленных представителем обвинения.

Кроме этого, прокурор ходатайствовал о продлении ранее определенных фигурантам дела мер пресечения, срок действия которых истекает 2 апреля. Для Антоненко это содержание под стражей, для Кузьменко — круглосуточный домашний арест, для Дугарь — личные обязательства.

В свою очередь защитники обвиняемых ходатайствовали о смягчении мер пресечения. Кроме этого, Антоненко и Кузьменко выразили желание взять на поруки немало лиц. Это, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко, нардепы от “ЕС” Алексей Гончаренко, Яна Зинкевич, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Арьев, нардеп Виктор Бондарь (“За будущее”), Юрий Павленко ( “ОПЗЖ”), некоторые нардепы “Голоса”, бывшие народные депутаты и др. Некоторых из возможных поручителей суд заслушал.

Суд принял решение в пользу обвинения. Меры пресечения были продлен до 21 мая.

“Ходатайство защитника в интересах Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника в интересах Кузьменко об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить меру пресечения Антоненко до 21 мая 2021 включительно, продолжить меру пресечения Кузьменко до 21 мая 2021 включительно“, — объявила судья.

Также срок действия обязательств был продлен до 21 мая для Яны Дугарь. Полное решение суда будет объявлено позже. После этого защита обвиняемых сможет обжаловать это решение.

Во время общения с журналистами после оглашения резолютивной части решения Антоненко заявил, что он убежден, что его оставили под стражей из-за того, что он — военный.

“А вы не слышали, что прокурор говорит? Риски какие? Первое, это бегство. Но бегство основывалось на том, что у меня якобы есть два загранпаспорта. Но мы их уничтожили, их нет. Второе — тяжесть обвинения. Таких рисков не существует . [Третий риск] — воздействие на свидетелей. Нет ни одного доказательства влияния на свидетелей. И что было? Что военный, что есть доступ к оружию. И это все. И что дальше комментировать? И посмотрите, что риски у всех одни и те же, но меры пресечения разные”, — прокомментировал он.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.