Суд оставил под стражей Антоненко: он уже 300 дней за решеткой

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Стоит отметить, что на заседании Андрея Антоненко выпустили из стеклянного бокса, и он смог сесть рядом со своими адвокатами (ранее различные суды неоднократно отказывались удовлетворить соответствующее ходатайство стороны защиты). Решение апелляционного суда присутствующие встретили аплодисментами.
Свое согласие взять на поруки Антоненко уже выразили ряд лиц, в том числе бывшие и действующие народные депутаты.
Суд не удовлетворил апелляцию защитников и оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении срока содержания Антоненко под стражей до 23 октября. Также суд отклонил ходатайство о взятии на поруки.
После оглашения решения присутствующие в зале суда кричали “Свободу Рифмастеру”.
Более сотни человек собрались в поддержку Антоненко под зданием суда. Митингующие вышли с флагами с фотографией Антоненко и надписью “#FreeAntonenko”.
Следующее заседание назначено на 6 октября.
Адвокат Антоненко про рішення суду та подальші дії захисту pic.twitter.com/NbevWM5jgs
— Букви (@Bykvu) October 6, 2020
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
- В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
- 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
- 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.