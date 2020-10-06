Суд оставил под стражей Антоненко: он уже 300 дней за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что на заседании Андрея Антоненко выпустили из стеклянного бокса, и он смог сесть рядом со своими адвокатами (ранее различные суды неоднократно отказывались удовлетворить соответствующее ходатайство стороны защиты). Решение апелляционного суда присутствующие встретили аплодисментами.

Свое согласие взять на поруки Антоненко уже выразили ряд лиц, в том числе бывшие и действующие народные депутаты.

Суд не удовлетворил апелляцию защитников и оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении срока содержания Антоненко под стражей до 23 октября. Также суд отклонил ходатайство о взятии на поруки.

После оглашения решения присутствующие в зале суда кричали “Свободу Рифмастеру”.

Более сотни человек собрались в поддержку Антоненко под зданием суда. Митингующие вышли с флагами с фотографией Антоненко и надписью “#FreeAntonenko”.

Следующее заседание назначено на 6 октября.