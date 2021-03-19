Об этом сообщают #Буквы.
Отмечается, что адвокат Стерненко требовала отводе судьи Сергея Кичмаренко, поскольку на прошлом заседании он не рассмотрел ходатайство защиты об освобождении подозреваемого из-под стражи до решения апелляционного суда по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.
По этому деле Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения.
Однако судья отклонил отвод.
Во время судебного заседания прокуратура приобщила к материалам дела письменные заключения эксперта. Однако Стерненко заявил, что в этих объяснениях есть неточности. В частности, эксперт отметил, что тело убитого Кузнецова находилось в горизонтальном положении, а затем указывает вертикальное положение. По мнению активиста, это свидетельствует о фальсификации экспертизы.
Кроме того, Стерненко во время судебного заседания заявил, что обвинения против него базируются на публикациях пророссийских СМИ, в частности ресурсов так называемой “группы Медведчука”.
Также он добавил, что люди будут выходить на акции протеста до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не отреагирует на дела против него и Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Судья оставил Стерненко под стражей. Следующее заседание состоится 2 апреля.
Заключение Стерненко
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.
Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.
Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.
Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
- 23 февраля на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
- 27 февраля участники протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Кроме того, акция состоялась у Офиса президента.
- Акции в поддержку активиста прошли также 8 и 9 марта.