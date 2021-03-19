В пятницу, 19 марта, Приморский районный суд продолжил рассмотрение дела Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве. В частности рассматривали ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО.

Об этом сообщают #Буквы.

Отмечается, что адвокат Стерненко требовала отводе судьи Сергея Кичмаренко, поскольку на прошлом заседании он не рассмотрел ходатайство защиты об освобождении подозреваемого из-под стражи до решения апелляционного суда по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.

По этому деле Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Однако судья отклонил отвод.

Во время судебного заседания прокуратура приобщила к материалам дела письменные заключения эксперта. Однако Стерненко заявил, что в этих объяснениях есть неточности. В частности, эксперт отметил, что тело убитого Кузнецова находилось в горизонтальном положении, а затем указывает вертикальное положение. По мнению активиста, это свидетельствует о фальсификации экспертизы.

Кроме того, Стерненко во время судебного заседания заявил, что обвинения против него базируются на публикациях пророссийских СМИ, в частности ресурсов так называемой “группы Медведчука”.

Также он добавил, что люди будут выходить на акции протеста до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не отреагирует на дела против него и Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Судья оставил Стерненко под стражей. Следующее заседание состоится 2 апреля.

Заключение Стерненко

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.