Об этом сообщили в пресс-служба ВАКС.
“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
В связи с тем, что бывший чиновник находится в международном розыске, арест — заочный.
“Учитывая, что подозреваемого объявлен в международный розыск, следственный судья выбрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного судопроизводства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру мероприятие”, — объяснили в ВАКС.
Напомним, экс-главе Нацбанка и чиновнику правительства Азарова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Он подозревается в незаконном финансировании в 2012–2013 годах создания телекоммуникационной сети спецназначения за средства госбюджета Украины на сумму 220 млн гривен (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).
- В 2014 он был объявлен в розыск, однако уже в мае 2017 года адвокат Арбузова Сергей Ковалев заявил, что Интерпол снял экс-чиновника с международного розыска. При этом Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) выдвинула ему новые обвинения, а суд разрешил ведомству провести спецрасследование в отношении Арбузова.
- Следствие же по делу Арбузова завершилось в январе 2019 года.
- В июле 2019 года Арбузов был исключен из санкционного списка Евросоюза вместе с экс-президентом Украины Виктором Януковича.