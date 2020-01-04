Об этом сообщили в пресс-служба ВАКС.

“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

В связи с тем, что бывший чиновник находится в международном розыске, арест — заочный.

“Учитывая, что подозреваемого объявлен в международный розыск, следственный судья выбрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного судопроизводства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру мероприятие”, — объяснили в ВАКС.

Напомним, экс-главе Нацбанка и чиновнику правительства Азарова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Он подозревается в незаконном финансировании в 2012–2013 годах создания телекоммуникационной сети спецназначения за средства госбюджета Украины на сумму 220 млн гривен (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).