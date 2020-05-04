Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.
Он отметил, что защита экс-президента будет обжаловать это решение, потому что дело основывается “на сфабрикованных прокуратурой материалах”.
По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда с 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым было признано неконституционным реформу Основного закона от 2004 года, когда полномочия уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.
По данным следствия, Янукович надавил для этого на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.
Защита президента-беглеца все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не Янукович, а пятый президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против Януковича.
- Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Виктор Янукович не выступил в Оболонском райсуде Киева с последним словом якобы из-за проблем со здоровьем.