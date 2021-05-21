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Суд завершив розгляд апеляції у справі Стерненка: вирок оголосять 31 травня

У п’ятницю, 21 травня, Одеський апеляційний суд завершив слухання у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука щодо викрадення ексдепутата Сергія Щербіча.

Пятница, 21 мая 2021, 17:07

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні відбулися дебати. Свою позицію озвучили усі учасники судового процесу. Суд пішов до нарадчої кімнати, попередивши, що оголошення вироку відбудеться 31 травня о 14:00.

Нагадаємо, що 14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербіча). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Наприкінці березня кримінальну справу за обвинуваченням Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Після цього адвокати подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт на час розгляду скарги.

Акції на підтримку Стерненка

На підтримку Сергія Стерненка в Україні вже була організована низка акцій. Наприклад, 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція, під час якої відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

27 лютого учасники протесту на підтримку Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.

Найбільш резонансна акція відбулася 20 березня, до дня народження Сергія Стерненка, під Офісом президента. Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

  • лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
  • представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
  • ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
  • Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту.

Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

  • У вівторок, 30 березня, Верховна Рада підтримала постанову “про засудження” акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.
  • Нідерландський Гельсінський комітет закликав українську владу забезпечити дотримання справедливості суду над ув’язнений активістом Сергій Стерненко впродовж апеляційного процесу.

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