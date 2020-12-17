Об этом сообщают “Наші гроші” со ссылкой на постановление ВАКС от 7 сентября.
Жалобу в ВАКС подала адвокат Ольга Колесник.
В жалобе говорится, что клиент адвоката Колесник направил в НАБУ, Офис Генпрокурора и ГБР заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций столичной гостиницы “Днепр”. В заявлениях указано, что 15 июля Фонд госимущества на аукционе продал отель “Днепр”, покупатель – ООО “Смартленд”, предложившее 1,10 млрд грн.
“Но в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств”, – говорится в сообщении.
Согласно УПК следователь или прокурор должны в течение суток после получения заявления о совершении уголовного преступления внести сведения в ЕРДР. Так, от правоохранителей требуется сугубо фиксация предоставленных фактов, а не их оценка.
ВАКС пришел к выводу, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения и обязал НАБУ внести данные в ЕРДР.
Отмечается, что перед тем, как перечислить деньги за объект, компания-победитель аукциона – ООО “Смартленд” – заключила кредитный договор с АО “Банк Сич” на условиях открытия кредитной линии.
По данным Smida, 16 сентября 2020 внеочередное общее собрание акционеров “Банк Сич” согласовали выделение “Смартленд” кредитной линии на сумму 1050000000 грн под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал депозит поручителя, название которого не указана.
В тот же день акционеры “Банк Сич” согласовали привлечение средств Национального банка по генеральному кредитному договору на сумму 1,50 млрд грн.
“Данное решение касается как суммы по отдельной заявки, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком Украины по операциям рефинансирования в пределах соответствующего Генерального кредитного договора и не погашенные АО “Банк Сич”, – говорится в сообщении банка.
В июле-сентябре “Банк Сич” получил рефинансирование на 224 млн грн. После этого 14 сентября была завершена оплата покупки “Днепра”.
Как пишут “Наши деньги”, закон “О приватизации государственного и коммунального имущества» позволяет приобрести объект за кредитные деньги, но об этом участник торгов должен сообщить и документально подтвердить.
В обнародованных в ProZorro документах ООО “Смартленд” отсутствует упоминание о потенциальных кредиторов.
В финансовом отчете ООО только указало, что его активы за прошлый год составили 5550000 грн, весь доход от реализации продукции – 8,20 млн грн, а чистая прибыль – 667 тыс грн. При этом, только для участия в аукционе нужно было заплатить сумму на уровне годового дохода компании – 8090000 грн, что свидетельствовало о необходимости привлечения кредитных средств.
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