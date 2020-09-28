Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Приложение для обмена видео было удалено из магазинов Apple App Store и Android в Google Play в полночь по местному времени в Вашингтоне.

Существующие пользователи из США могли продолжать его использовать. Но они не смогли бы повторно загрузить приложение. Также они не смогли обновить программное обеспечение.

В TikTok поприветствовали решение суда.

“Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими доводами и вынес решение, препятствующее запрету на приложение TikTok”, – говорится в заявлении.

В компании ранее заявили, что удаление приложения из магазинов iOS и Android нарушило бы первую и пятую поправки к конституции США. В частности, запрет пользователям присоединяться к приложению посягает на их свободу слова.

Юристы правительства США, в свою очередь, назвали родительскую версию приложения “рупором” коммунистической партии Китая.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.