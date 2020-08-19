Об этом сообщили сегодня на брифинге адвокаты политика.

Так, адвокат Игорь Головань напомнил, что в июле этого года Киевский апелляционный суд отменил арест 42 картин Порошенко. Ранее из-за этих полотен спецназ Государственного бюро расследований штурмовал музей Ивана Гончара в Киеве.

“Единственным вариантом в этом случае может быть привлечение к установленной законом ответственности тех людей, которые принимали участие в этой позорной истории с захватом музея Гончара, с захватом коллекции картин, с избиением журналистов и депутатов, с препятствованием деятельности журналистов и депутатов… Но вместо этого прокуратура снова обратилась в любимый Печерский суд, и с нарушением всех процессуальных законов и материальных законов 10 августа Печерский суд повторно издал постановление о наложении ареста на коллекцию картин Петра Порошенко, которая сейчас выставлена в этом музеи”, – подчеркнул Головань, которого цитирует пресс-служба “Европейской Солидарности”.

По мнению адвоката, целью повторного ареста картин “является попытка предоставить какую-то видимость законности этим действиям относительно незаконного обыска и защитить от ответственности, прикрыть следователей и тех прокуроров, которые организовали незаконный обыск”.

В свою очередь адвокат Илья Новиков выразил мнение, что повторный арест картин свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и “давать заднюю”.

“Важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора, конечно в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали. Очевидно, что в Офисе президента Украины сменился человек, который отвечает за координацию с правоохранительными структурами и именно за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов (замглавы ОПУ, – ред.), очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. И видно из того, что мы наблюдаем, что на это место был назначен Татаров (недавно назначенный заместитель руководителя ОПУ, – ред.). И первым же действием было то, что те люди, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, они оставлены делать эту работу. И то, что им было сказано, что надо пойти и доделать то, что не получилось с картинами”, – заявил Новиков.

Он уточнил, что все подобные решения адвокаты Порошенко будут оспаривать.

“Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же”, – отметил Новиков.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.