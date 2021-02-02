Об этом сообщил юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов в Facebook.

Отмечается, что Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах швейцарского бренда Hublot, но забыла задекларировать их в последние отчетные годы. По словам Леменова, в декларации 2016 года эти часы за более чем 10 тысяч евро таки были указаны. Затем генеральный прокурор о них забыла, но продолжала носить на руке.

В то же время активист Сергей Стерненко пытался юридически доказать факт недостоверного декларирования со стороны Венедиктовой.

“Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила “оформить” себе документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 года подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство”, – написал Леменов.

Также юрист добавил, что написал письмо об этой ситуации в Hublot.