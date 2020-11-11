Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов Павел Ризаненко на своей странице в Facebook.
“Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции по иску кандидата Саука (депутат Броварского городского совета Андрей Саук, – ред.) которым было признано выборы городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета несостоявшимися и обязала назначить повторные выборы городского головы Броваров и депутатов Броварского городского совета. В городе Бровары теперь точно будут проведены повторные выборы городского головы и депутатов Броварского городского совета”, – написал он.
Ризаненко отметил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.
- Ранее сообщалось, что для местных выборов в Броварах (Киевская область) напечатали бюллетени, по которым легко можно установить, кто и как проголосовал.
- Из-за пронумерованных бюллетеней, которые делают невозможной секретность голосования, партия “За будущее” просит ЦИК признать местные выборы в Броварах недействительными и назначить новые.