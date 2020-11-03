Covid-19 Украина

обновлено 03.11.2020 в 20:01

Всего:

411093(+8899)

Болеют:

234693(+8899)

Выздоровели:

168868(+5100)

Умерло:

7532(+157)

20:55 Судья Вовк об объявлении его в розыск: У нас кризис здравого смысла
20:24 Рада предлагает ввести штрафы за пластиковые пакеты: детали законопроекта
Эксклюзив
20:15 Как «Слуги» подписи под обращением к судьям КСУ об их отставке собирали – фото
20:11 В Нидерландах зарегистрировали первый летающий автомобиль: видео
20:02 Джулиани дал интервью российскому пропагандистскому каналу RT в день выборов в США
19:27 Гейб Ньюэлл отправит в космос садового гнома из Half-Life 2
19:24 НАБУ второй раз объявило в розыск скандального судью Вовка
19:04 Пилотные эпизоды продолжения культового сериала «Сплетница» снимет Карина Эванс
19:03 Исторический рекорд: Более 100 млн американцев проголосовали на выборах президента досрочно
18:57 В ВОЗ назвали единственный однозначный способ подтверждения COVID-19
18:33 «ПриватБанк» начал выпускать карты международной системы UnionPay
18:30 На Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, один украинский боец ​​ранен
18:22 Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили ситуацию с КСУ: детали
18:02 Метро на Троещину: первые станции откроют через 5-7 лет
17:53 Глава КСУ Тупицкий прописался в доме члена «команды Дубинского» – Bihus.Info
17:41 Комитет Рады поддержал законопроект Разумкова по КСУ
17:35 МВД Австрии заявило о задержании 14 подозреваемых в совершении теракта в Вене
17:02 Порошенко о законе Зеленского по КСУ: «Хочет перенять опыт путинского режима»
17:00 В Украине начали внедрять тесты на COVID-19 собственного производства, – Степанов
16:57 Пульсоксиметр: зачем он нужен и какой лучше купить
Эксклюзив
16:37 «Слуг» в Раде призвали «не про*бать» первенство в вопросе «евроблях» в пользу других фракций: переписка
16:35 Министр охраны окружающей среды заболел COVID-19
16:32 «Не верьте слухам»: Бритни Спирс обратилась к фанам после внезапного исчезновения на 13 дней
16:20 В Турции из-под завалов здания спасли 3-летнюю девочку, которая провела там 91 час
15:52 «Циничная ложь»: СМИ распространили фейк о смерти мэра Харькова Кернеса
15:44 В Австрии объявили трехдневный траур после теракта в Вене
15:35 В Словакии провели общенациональное тестирование населения на COVID-19: позитивных – 1%
15:23 Семь десятилетий: подборка фото из жизни Трампа и Байдена
15:16 Теракт в Вене: полиция задержала одного из подозреваемых
15:10 Турчинова вызвали на допрос в ГБР по делам Майдана
15:10 Фондовые рынки ЕС открылись ростом доллара на фоне возможной победы Байдена
14:53 ВАКС закрыл первое после решения КСУ дело за недостоверное декларирование
14:46 Сколько американцев проголосовали на выборах президента
14:32 В Париже снова планируют ввести комендантский час из-за COVID-19

Судья Вовк об объявлении его в розыск: У нас кризис здравого смысла

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал новость о том, что сотрудники НАБУ повторно за два месяца объявили его в розыск.

Вторник, 3 ноября 2020, 20:55

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Вовка, он узнал об объявлении его в розыск из СМИ. Однако его вызывают по делу, в котором он не является подозреваемым.

“То, что я не подозреваемый по делу, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов”, – написал Вовк.

Глава ОАСК отметил, что в НАБУ знают об этом, но продолжают “устраивать цирк”. Вовк обвинил НАБУ в попытках взять под контроль судебную систему.

“У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла. Так бывает, когда законы подменяются “революционной целесообразностью”, а главный антикоррупционный орган превращается в медиа-киллера и дешевое пиар-агентство”, – добавил Вовк.

Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

  • 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
  • 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
Теги: розшук, Вовк, НАБУ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться