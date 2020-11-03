Судья Вовк об объявлении его в розыск: У нас кризис здравого смысла

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Вовка, он узнал об объявлении его в розыск из СМИ. Однако его вызывают по делу, в котором он не является подозреваемым.
“То, что я не подозреваемый по делу, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов”, – написал Вовк.
Глава ОАСК отметил, что в НАБУ знают об этом, но продолжают “устраивать цирк”. Вовк обвинил НАБУ в попытках взять под контроль судебную систему.
“У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла. Так бывает, когда законы подменяются “революционной целесообразностью”, а главный антикоррупционный орган превращается в медиа-киллера и дешевое пиар-агентство”, – добавил Вовк.
Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
- 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
- 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.