Судья Вовк об объявлении его в розыск: У нас кризис здравого смысла

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал новость о том, что сотрудники НАБУ повторно за два месяца объявили его в розыск.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Вовка, он узнал об объявлении его в розыск из СМИ. Однако его вызывают по делу, в котором он не является подозреваемым.

“То, что я не подозреваемый по делу, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов”, – написал Вовк.

Глава ОАСК отметил, что в НАБУ знают об этом, но продолжают “устраивать цирк”. Вовк обвинил НАБУ в попытках взять под контроль судебную систему.

“У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла. Так бывает, когда законы подменяются “революционной целесообразностью”, а главный антикоррупционный орган превращается в медиа-киллера и дешевое пиар-агентство”, – добавил Вовк.

Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.