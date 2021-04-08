Об этом сообщает Слидство.Инфо и журналист Юрий Бутусов.

Сейчас молдавские правоохранители проверяют на причастность к похищению Чауса людей, связанных с украинскими спецслужбами и силовыми органами.

В частности, журналисты получили от источников в молдавских правоохранительных органах фото загранпаспортов десяти украинцев, которые фигурируют в деле о похищении Чауса.

Одним из этих людей может быть Юрий Коваленко. По состоянию на 2015 год он был прописан в воинской части “А265” на улице Мельникова, 81 (сейчас улица Ильенко, – ред.) в Киеве. По этому адресу расположена Военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка, которая учит военных разведчиков. А в 2018-м году Юрий Коваленко был прописан на улице Электриков, 33 на Рыбальском полуострове. Там расположено Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Коваленко отказался комментировать свою причастность к украинской разведке, но подтвердил, что находился в Молдове 3 апреля. Цель визита не уточнил.

Вместе с Коваленко украинско-молдавскую границу пересекал Эдуард Ставицкий. Загранпаспорт он получил за месяц до поездки в Молдову. Журналисты установили внешнее сходство этого человека с лицом киевлянина Андрея Куценко. Анкетные данные Куценко свидетельствуют его связь с разведкой. В 2009 году его приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове, где находится Главное управление разведки Минобороны.

Куценко отрицает, что имеет отношение к разведке Минобороны. Других комментариев он не предоставил.

В деле о похищении Чауса фигурирует группа мужчин из Львовской области. Правоохранители проверяют бывшего украинского спецназовца Нацгвардии Михаила Булегу. Он подтвердил Слидству. Инфо, что находился в Молдове в день исчезновения Чауса. Названия отеля не помнит, а цель визита прокомментировал так:

“Я ездил, скажем так, больше отдыхать. Молдова – это же страна вина”.

Четвертым фигурантом дела может быть Александр Костенюк – бывший правоохранитель. Костенюк отрицает свою причастность к похищению судьи Чауса и не дал четкого ответа, был ли в Молдове в последнее время. Экс-полицейский заверил журналистов, что не знает ни одного из вышеупомянутых лиц.

В то же время главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов рассказал, что похищением Чауса занимались работники ГУР МО. Однако эту сделку не согласовали с Молдовой, хотя эта страна считается дружной, а ее спецслужбы могли бы помочь в успешной реализации планов украинских служб.

По его данным, лица украинцев, которые ввозили Чауса в Украине, уже установлены. Как минимум один из них является сотрудником ГУР МО. Автомобиль, на котором судью привезли из Молдовы, нашли быстро, ведь похитители его даже не изменили.

В НАБУ, где расследуется дело Чауса, удивляются, зачем торопиться похищать Чауса. В Молдове 22 апреля должен заседать Верховный суд по представлению экс-судье политического убежища, и шансов выиграть процесс по экстрадиции в одиозного судьи не было.

“Оказывается, поспешность похищения Чауса имеет объяснение. К сожалению, мотив крайне примитивен. Целью операции является попытка каким-то образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальником ГУР МО Василия Бурбы. Именно сейчас, пока не вышел фильм о Вагнергейте, Офис Ермака ищет компромат на руководителей провалившейся спецоперации по захвату террористов”, – заявил Бутусов.

Журналист заявил, что организаторам похищения судьи будет трудно привязать его к Бурбе. Дело в том, что Бурба на тот момент работал в ГУР МО, однако не он был в то время руководителем – ГУР МО возглавлял Валерий Кондратюк, действующий начальник Службы внешней разведки.

Бутусов также добавил, что Чауса удерживают в Украине, но не спешат показывать публично.

“Видимо, идет согласование текста его показаний. Пожалуй, Чаус должен будет сказать, что его никто не похищал, а он сам сделал еще одно правонарушение и незаконно пересек границу Молдовы в обратном направлении. Если Чаус скажет на суде, что его похитили и доставили силой, он поставит власть в крайне неудобное положение, поэтому с ним ведут переговоры, и о ком он должен сказать. Ну и ждут, когда сойдут синяки и фингал под глазом. Предъявлять избитого свидетеля – это значит полностью обнулить в ЕСПЧ любые его показания. Тот сотрудник, кто выложил фотографии избитого Чауса после задержания, сработал явно не в интересах правосудия”, – предполагает Бутусов.

Журналист отметил, что безответственно проводить несогласованные акции на территории наших союзников.

“А по Вагнергейту – никто не сделал так много для раскрутки этого скандала и для демонстрации причастности Офиса президента к измене этой спецоперации, как сам Офис президента”, – добавил журналист.

Кто такой Чаус и известно о его похищении?

Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева, известный тем, что принимал решение против Автомайдана и подлежал люстрации, но люсрирован не был.

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Николая Чауса на взятке в $150 тысяч. На месте передачи взятки изъяли стеклянную банку, куда судья спрятал деньги. Судью задержали, поскольку, согласно Конституции, у него был судейский иммунитет.

Высший совет правосудия 28 ноября 2017 года уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. В октябре того же года Интерпол объявил Чауса в розыск.

С тех пор он находился в Молдове. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции Николая Чауса.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила группа неизвестных вооруженных мужчин. На это отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Также было опубликовано видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент похищения.

Впоследствии СМИ Молдовы со ссылкой на Telegram-канал “Индекс”, приближенный к молдавским социалистам, заявили, что Чауса вывезли в Украину на авто Toyota RAV 4, которое, как заявлено, принадлежит посольству Украины.

Затем тот же канал сообщил, что якобы за рулем Toyota RAV 4 находился военный атташе посольства Сергей Сметанюк, мандат которого истекает 9 апреля