Скандально відома суддя Оксана Царевич, яка ухвалювала вироки активістам Автомайдану, повернулася на роботу в Печерський районний суд Києва після того, як її виправдав Верховний суд.

Про це повідомляє проєкт Prosud всеукраїнського об’єднання “Автомайдан”.

На сайті суду у списку судді з’явилося її ім’я. Щоправда, наразі у Царевич відсутній власний кабінет. Оскільки у суді закінчилися п’ятирічні повноваження, розглядати справи вона поки що не буде, але отримуватиме зарплату.

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Нагадаємо, у 2015 році, зокрема, Царевич давала свідчення у прокуратурі щодо справи про відбирання водійських прав в учасників Євромайдану, які їздили до Межигір’я. Суддя Царевич тоді забрала права у 9 осіб. У багатьох потерпілих були документальні докази, що їх не було на місці порушення, яке їм приписувала ДАІ. Всіх їх було амністовано після перемогу Революції гідності. А суддя лишилась працювати.