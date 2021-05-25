Суддя Верховного суду Рут Гінзбург, яка померла майже рік тому, заповіла все своє майно дітям, а також, невелику частину, хатній працівниці, якій довіряла.

Про це стало відомо таблоїду TMZ.

“Ми отримали копію заповіту покійної судді Верховного суду… і в ньому детально розписано, хто і що отримує від її статків, які оцінюють в 6 мільйонів доларів”, – повідомили в таблоїді.

Так, згідно з документами, Рут залишила більшість особистих речей двом дітям – Джейн та Джеймсу Гінзбургам. Вони також стали виконавцями заповіту.

Особисте майно Гінзбург – автомобілі, меблі, книги, витвори мистецтва, скульптури, картини, фото, фарфор, срібло, одяг, прикраси тощо. Її особисті речі оцінили у 250 тисяч доларів. Решту особистого майна оцінили в 5,5 мільйона доларів, однак що саме входить до цього переліку – невідомо.

У заповіті Гінзбург було ім’я ще однієї особи. Це її помічниця по господарству Елізабет Салас. Їй суддя залишила 40 тисяч доларів готівкою. За словами рідних судді, працівниця Гінзбург була близькою з нею і навіть сиділа поряд з Джо Байденом на церемонії прощання в Капітолії. Загалом, вона працювала у Гінзбург 22 роки.