Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего не доверяют чиновникам, судам, Верховной Раде и правительству.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Согласно опросу, наибольший уровень недоверия у украинцев вызывают российские СМИ (не доверяют им 82% опрошенных).

На втором месте – государственный аппарат (чиновники), которым не доверяют 79,7% респондентов. На третьем месте по уровню недоверия – суды (судебная система в целом), которой не доверяют 78,8% опрошенных.

Верховной Раде Украины не доверяют 77,5% респондентов, Кабинету Министров – 75,8%, Высшему антикоррупционному суду – 72,7%, политическим партиям – 71,3%, прокуратуре – 70,7%, коммерческим банкам – 70,3 %.

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) выразили недоверие 70,2% респондентов, Верховному Суду – 69,1%, Конституционному Суду Украины – 68,6%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 68,1%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 68%, местным судам – 65,8%.

Такому государственному институту как президент Украины выразили недоверие 61,5% опрошенных.

Национальному банку Украины не доверяют 60,4% респондентов.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.