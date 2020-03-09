Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
После короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата (Peter Langstraat) председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) констатировал, что на этом сегодняшняя повестка дня исчерпана.
“Завтра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования”, – объявил он предмет рассмотрения во вторник.
На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.
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