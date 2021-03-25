Об этом пишет агентство Reuters.

Судно Ever Given село на мель по диагонали на однополосном участке Южного канала во вторник утром – рулевой потерял управление из-за сильного ветра и пыльной бури.

Сейчас контейнеровоз блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов доставки товаров, нефти, зерна и других продуктов, связывающих Азию и Европу.

В заявлении Управления Суэцкого канала (SCA) говорится, что восемь буксиров с тяговым усилием 160 тонн пытались вытолкнуть Ever Given из берегов канала.

По словам Питера Бердовски, генерального директора голландской компании Boskalis, которая пытается освободить судно, еще слишком рано говорить, сколько времени может занять эта работа.

“Мы не можем исключить, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации”, – сказал Бердовски.

Он сказал, что нос и корма корабля были приподняты по обе стороны канала.

“Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, а также буксиров и выемки песка”, – добавил он.

Десятки судов, в том числе другие крупные контейнеровозы, танкеры, перевозящие нефть и газ, и зерно, остановились на обоих концах канала, создав одну из самых серьезных судоходных пробок за последние годы.

Фирма по оказанию морских услуг GAC заявила, что попытки освободить судно с помощью буксиров продолжаются, но ветровые условия и огромные размеры судна мешают операции.

Японский судовладелец Shoei Kisen извинился за инцидент и сказал, что работа по освобождению корабля, направлявшегося в Европу из Китая, чрезвычайно сложная, и пока неясно, когда судно сдвинется с места.

Примерно 30% мирового объема морских контейнеров ежедневно проходит через Суэцкий канал протяженностью 193 км – это около 12% от общего объема мировой торговли.

Эксперты по судоходству говорят, что если затор не будет устранен в течение следующих 24-48 часов, некоторые судоходные компании могут быть вынуждены перенаправить суда в обход через южную часть Африки, что добавит примерно неделю к пути.