Об этом сообщает издание Axios.
Судебные процессы касательно результатов выборов, инициированные действующим президентом Дональдом Трампом, который уступил своему оппоненту — демократу Джо Байдену, дают эффект, противоположный тому, какой задумывался, говорят эксперты.
“Каждое поражение (после пересчета голосов — ред.) дополнительно закрепляет победу Байдена”, — считает эксперт по избирательному праву Ричард Хасен.
Миф о “масштабных фальсификациях” и “украденной победе”, который Трамп и его команда распространяли и перед выборами, неизбежно разрушается. Это влияет на репутацию всей страны, считает историк из Гарварда Наоми Орескес.
“История показывает, что любой лидер, который строит миф, который впоследствии оказывается ложным, в конце концов терпит крах. Риск заключается в том, что он берет свою страну с собой”, — говорит она.
Так в Джорджии, где проходит самый большой пересчет голосов в истории США, некоторые округа уже сообщают о таких же результатах, что и две недели назад.
В штате Мичиган совет комитетов округа Уэйн подтвердил ранее обнародованные результаты выборов в Детройте.
Верховный суд штата Пенсильвания во вторник постановил, что в Филадельфии не нарушили закон, ограничив доступ наблюдателей к избирательным бюллетеням, по поводу чего возмущался Трамп. На прошлой неделе юридическая фирма Портер Райт объявила, что отказывается представлять президента в Пенсильвании.
На прошлой неделе в Аризоне главный адвокат кампании признал, что при подсчете голосов мошенничество не имело места.
Это все свидетельствует о том, что, вероятно, ни одно из судебных дел по искам Трампа так и не дойдет до Верховного суда, с помощью которого президент планировал обжаловать свое поражение.
Однако судебные разбирательства требуют немалых средств. Только в Висконсине кампания Трамп заплатила на этой неделе 3 млн долларов за пересчет голосов в двух округах.
- Напомним, журналисты The New York Times поговорили с чиновниками в каждом штате и не нашли подтверждений заявлениям президента Дональда Трампа о “украденной победе” и “фальсификации”.
- Впрочем, Дональд Трамп продолжает подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.
- Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, который наблюдает за выборами президента США, раскритиковала Дональда Трампа за системные безосновательные заявления о фальсификациях.