Усилия Дональда Трампа через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными. Президент только дополнительно подтверждает победу оппонента Джо Байдена.

Об этом сообщает издание Axios.

Судебные процессы касательно результатов выборов, инициированные действующим президентом Дональдом Трампом, который уступил своему оппоненту — демократу Джо Байдену, дают эффект, противоположный тому, какой задумывался, говорят эксперты.

“Каждое поражение (после пересчета голосов — ред.) дополнительно закрепляет победу Байдена”, — считает эксперт по избирательному праву Ричард Хасен.

Миф о “масштабных фальсификациях” и “украденной победе”, который Трамп и его команда распространяли и перед выборами, неизбежно разрушается. Это влияет на репутацию всей страны, считает историк из Гарварда Наоми Орескес.

“История показывает, что любой лидер, который строит миф, который впоследствии оказывается ложным, в конце концов терпит крах. Риск заключается в том, что он берет свою страну с собой”, — говорит она.

Так в Джорджии, где проходит самый большой пересчет голосов в истории США, некоторые округа уже сообщают о таких же результатах, что и две недели назад.

В штате Мичиган совет комитетов округа Уэйн подтвердил ранее обнародованные результаты выборов в Детройте.

Верховный суд штата Пенсильвания во вторник постановил, что в Филадельфии не нарушили закон, ограничив доступ наблюдателей к избирательным бюллетеням, по поводу чего возмущался Трамп. На прошлой неделе юридическая фирма Портер Райт объявила, что отказывается представлять президента в Пенсильвании.

На прошлой неделе в Аризоне главный адвокат кампании признал, что при подсчете голосов мошенничество не имело места.

Это все свидетельствует о том, что, вероятно, ни одно из судебных дел по искам Трампа так и не дойдет до Верховного суда, с помощью которого президент планировал обжаловать свое поражение.

Однако судебные разбирательства требуют немалых средств. Только в Висконсине кампания Трамп заплатила на этой неделе 3 млн долларов за пересчет голосов в двух округах.