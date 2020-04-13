Об этом в статье для #Букв рассказал адвокат Назар Черный.
Адвокат отметил, что во время карантина полиция получила расширенные полномочия и инструмент принуждения выполнения правил карантина, но оказалась не готова к их применению. Это выразилось в том, что в большинстве случаев суды отказывали в привлечении к ответственности лиц, в отношении которых были составлены админпротоколы о нарушении правил карантина.
“В подавляющем большинстве случаев суды не привлекали к административной ответственности лиц, в отношении которых поступали материалы об административных правонарушениях, закрывая производство по делу, или возвращали полиции материалы на доработку”, — отметил адвокат.
Основными аргументами для отказов были:
- недоказанность факта и события правонарушения полицией;
- отсутствие в действиях лица состава административного правонарушения;
- малозначительности правонарушения по которому был составлен протокол.
К отказам приводил, в том числе, низкий уровень подготовки полицейских, который выражался в многочисленных нарушениях, допущенных ими при составлении протоколов об административном правонарушении.
“Наиболее распространенные ошибки при составлении протоколов – отсутствие указания на конкретный нормативно-правовой акт и его нормы, которые нарушило лицо, в отношении которого составляется протокол; отсутствие доказательств, подтверждающих фактическое наличие события правонарушения; отсутствие доказательств, подтверждающих факт правонарушения”, — объяснил Черный.
- С 12 марта – начала введения ограничительных мер – полиция принялась составлять протоколы об админнарушениях на продавцов семян, рыболовных снастей, саженцев, фруктов, на шиномонтажников, резчиков стекла, владельцев магазинов. Всего судами Украины приняты решения о взыскании штрафов в размере 1 млн 105 тысяч гривен.
- Ранее адвокат Артем Донец объяснил, что пробелы в украинском законодательстве позволяют избежать штрафов за нарушение введенного в Украине карантина.