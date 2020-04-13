В большинстве случаев суды отказываются привлекать нарушителей карантина к административной ответственности и штрафовать их.

Об этом в статье для #Букв рассказал адвокат Назар Черный.

Адвокат отметил, что во время карантина полиция получила расширенные полномочия и инструмент принуждения выполнения правил карантина, но оказалась не готова к их применению. Это выразилось в том, что в большинстве случаев суды отказывали в привлечении к ответственности лиц, в отношении которых были составлены админпротоколы о нарушении правил карантина.

“В подавляющем большинстве случаев суды не привлекали к административной ответственности лиц, в отношении которых поступали материалы об административных правонарушениях, закрывая производство по делу, или возвращали полиции материалы на доработку”, — отметил адвокат.

Основными аргументами для отказов были:

недоказанность факта и события правонарушения полицией;

отсутствие в действиях лица состава административного правонарушения;

малозначительности правонарушения по которому был составлен протокол.

К отказам приводил, в том числе, низкий уровень подготовки полицейских, который выражался в многочисленных нарушениях, допущенных ими при составлении протоколов об административном правонарушении.

“Наиболее распространенные ошибки при составлении протоколов – отсутствие указания на конкретный нормативно-правовой акт и его нормы, которые нарушило лицо, в отношении которого составляется протокол; отсутствие доказательств, подтверждающих фактическое наличие события правонарушения; отсутствие доказательств, подтверждающих факт правонарушения”, — объяснил Черный.