Нардепы от "Слуги народа" во время сегодняшнего заседания Верховной Рады устроили в чате дискуссию по поводу "права на оружие".

Соответствующая переписка попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Как известно, в Парламенте сейчас подготовлен к рассмотрению законопроект об обращении гражданского огнестрельного оружия.

Этим документом устанавливаются категории такого оружия; вводятся удостоверения на него для владельцев (по аналогии с удостоверением водителя); на каждую единицу оружия внедряется техпаспорт. Кроме того, законопроект определяет, кто может стать владельцем оружия. Предусмотрено создание Единого госреестра гражданского оружия.

По всей видимости, этот документ стал предметом сегодняшней дискуссии “слуг народа”.

Так, один из нардепов поинтересовался мнением коллег: “не кажется ли вам, что оправдание права на оружие и самооборону является следствием невыполнения полицией функции по противодействию преступности?”.

На это возразил нардеп Никита Потураев, отметив, что полиция защищает от преступников все общество, и “если кого-то убивают, а полиция не успевает приехать, то в этом ее вины нет”.

“А для того, чтобы защитить каждого, нужно к каждому приставить персонального полицейского или охранника. А это только наши коллеги из ОПЗЖ себе могут позволить) Да и то не все)))”, – добавил Потураев.

Он также “предложил” коллегам “внести проект “сухого закона”, чтобы не возникало аргументов по поводу связи между доступом украинцев к оружию и “пьяными разборками”.

“Никита Сергеевич Горбачев на этом плохо закончил (речь идет о “сухом законе”, – ред.), но, возможно, времена изменились – кто знает?” – написал Потураев.

В ответ на эти размышления коллега Потураева напомнил, что среди функций полиции – “противодействие преступности”, в том числе и “незаконному обороту оружия”.

Глава партии “слуг” Александр Корниенко предложил коллегам “сделать Zoom-дебаты” “по оружию” на следующей неделе.

На это один из “слуг” выразил мнение, что в Zoom “мы не сможем передать атмосферу”, и предложил “собраться очно”.