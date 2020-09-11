Сегодня, 11 сентября, в Украине прогнозируют переменную облачность, погода ожидается сухой и теплой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях днем температура воздуха ожидается на уровне 20–22 градусов тепла. Ночью от +8 до +16 градусов.

На севере и в центре страны днем воздух прогреется до +21–23 градусов. Ночью температура опустятся до +11–13.

В восточных и южных областях ожидается +26–28 градусов, а ночью +13–15 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Осадков не прогнозируют.

В Киеве в пятницу осадков также не будет. Температура днем составит +20–22 градуса тепла, а ночью +11–13 градусов.