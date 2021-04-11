В воскресенье, 11 апреля, в Украине ожидается значительное потепление.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

При этом ночью температура будет колебаться от -3 до +5 °C.

В Западной Украине температура составит +13 … + 18 ° C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В восточных регионах – от +10 до +15 °C.

На севере страны будет сухо и +14 … + 16 °C. В южных областях – + 11 … + 15 ° C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 11 апреля прогнозируют тепло. Днем – до + 14 … + 16 °C.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.