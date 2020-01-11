Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, решение о ликвидации генерала было связано с запланированными нападениями на четыре иностранных посольства.

У президента уточнили, на какие именно посольства планировал атаки Сулеймани, но Трамп назвал лишь одно, в Багдаде.

Отвечая на вопрос о том, планировались ли крупномасштабные нападения на другие посольства, президент сказал:

“Я могу сказать, что, вероятно, это были четыре посольства”.

Один из чиновников Пентагона рассказал журналистам телеканала, что план нападения на другие учреждения дипломатических миссий был более утонченный, чем попытки штурма посольства США в Багдаде.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.