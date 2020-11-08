Действующий президент США Дональд Трамп после новости о победе бывшего вице-президента Джо Байдена был замечен мрачным, когда возвращался в Белый дом.

Об этом сообщает AFP.

Трамп вернулся в Белый дом из своего гольф-клуба в Стерлинге (штат Вирджиния) после того, как стало известно, что Байден набирает более 270 голосов выборщиков.

Действующий президент США был мрачен; его кортеж встретила толпа сторонников Байдена с плакатами “Ты уволен”.

На Трампе была белая кепка “Сделаем Америку снова великой”. В одной руке он крепко сжимал свой айфон, а в другой – газету.