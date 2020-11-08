Об этом сообщает AFP.
Трамп вернулся в Белый дом из своего гольф-клуба в Стерлинге (штат Вирджиния) после того, как стало известно, что Байден набирает более 270 голосов выборщиков.
Действующий президент США был мрачен; его кортеж встретила толпа сторонников Байдена с плакатами “Ты уволен”.
На Трампе была белая кепка “Сделаем Америку снова великой”. В одной руке он крепко сжимал свой айфон, а в другой – газету.
- Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.