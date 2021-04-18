Суперечки навколо паспортів вакцинації не вщухають. Одні їх називають квитком в нормальне життя - простим доказом імунізації. Інші ж називають їх інвазивними і неефективними. Ці суперечки з приводу так званих паспортів вакцинації тривають вже більше 120 років, коли країни боролися з пандемією чуми.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У 1890-х роках уряд Британської Індії прийняв ряд заходів в спробі зупинити поширення чуми, в тому числі вимога до мандрівникам довести, що вони були вакциновані проти бактеріального захворювання. Але тоді люди порахували такі паспорти просто спробою обмежити поїздки і контролювати пересування громадян. Чиновники щосили намагалися забезпечити дотримання цієї вимоги.

Сьогоднішня концепція паспорта вакцинації не сильно відрізняється: це доказ того, що людина пройшла повну імунізацію. Такий паспорт дає доступ відвідувати різні заклади, подорожувати і так далі.

Паспорт вакцинації призначений для того, щоб не пускати в громадські місця тих, хто не була вакцинована, адже вони можуть бути розповсюджувачами коронавируса.

Федеральний уряд США не буде вимагати паспорта вакцинації або видавати їх.

Нью-Йорк вже тестує цифровий паспорт, додаток Excelsior Pass. Тим часом, губернатори-республіканці Флориди і Техасу підписали накази про заборону паспортів, посилаючись на проблеми з конфіденційністю. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у всіх трьох штатах спостерігаються найбільші числа зараження коронавірусів.

Якщо повернутися до історії, то впровадження таких паспортів не пройде гладко або відразу. Їх було важко забезпечити в 1890-х роках, і якщо більше американців та іноземних громадян будуть чинити опір, то ж саме може статися в 2021 році і в наступний період.

Колонізовані люди Індії відмовилися від паспортів вакцинації

Впровадження паспортів вакцинації почалося під час третьої глобальної пандемії чуми. Вчений, який створив першу ефективну вакцину від бактеріального захворювання, був доктор Вальдемар Хавкін (Володимир Хавкін – український, французький і індійський бактеріолог). Варто відзначити, що Хавкін є автором ефективної вакцини проти холери.

Але напруженість між урядовими чиновниками і колонізованих народами на той час вже була високою, і досягла піку в 1897 році, коли був прийнятий Закон про епідемічних захворюваннях. Представники охорони здоров’я змушували хворих на чуму залишати свої будинки, часто з допомогою місцевої поліції або військових, і спалювали кишать щурами будівлі, адже гризуни поширюють чуму. Громадяни також були зобов’язані мати при собі посвідчення про вакцинацію.

Заходи, прийняті британськими чиновниками, привели до цивільних безладів, які часто переростали в насильство.

“Хоча сертифікати були потрібні, їх впровадження було слабким або майже неможливим.

Один вид паспорта вакцинації все ж існує

У світі існує так звана жовта картка. Це доказ вакцинації від жовтої лихоманки, яке деякі країни вимагають від мандрівників.

Це єдине захворювання, конкретно згадане в Міжнародних медико-санітарних правилах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), хоча багато країн встановлюють свої власні вимоги до вакцинації. Варто відзначити, що Нова Зеландія і Австралія зажадали підтвердження вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи для мандрівників під час відновлення епідемії кору в 2019 році.

Тепер же країни повинні самі вирішити, як їм забезпечити дотримання основних принципів ВООЗ або діяти відповідно до них.

Але в США право вимагати докази вакцинації буде виключно за владою штату і місцевою владою. Білий дім раніше заявив, що федеральний уряд не видаватиме паспорти вакцинації.