Киевский "Динамо" одержал победу над донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины, получив эту награду в девятый раз.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Во вторник, 25 августа, на НСК “Олимпийский” в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором встретились “Динамо” (Киев) и “Шахтер” (Донецк). Матч впервые проходил в столице, традиционно для последних месяцев — при пустых трибунах.

Ход матча

На старте матча инициативой владели “горняки”. Особой активностью выделялся Додо. Однако счет открыли киевляне: Родригес придержал мяч на правом фланге, отдал на правый угол штрафной Сидорчуку, который присоединился к атаке, капитан оценил ситуацию и выполнил мягкий навес на дальний угол ворот, где головой пробил де Пена — 1: 0.

Уже через 10 минут “Динамо” удвоил свое преимущество. Родригес получил мяч на правом фланге, прошел к штрафной и, не встретив сопротивления, перебросил мяч через Пятова, который вышел из ворот — 2: 0.

После этого динамовцы потеряли бдительность и пропустили мяч в свои ворота. “Горнякам” удалось выполнить навес с правого фланга, на этот раз Тете, и оставленный без присмотра на линии вратарской Мораес головой пробил в угол ворот — 2:1. Еще один шанс “Шахтер” должен перед самым перерывом, однако гол так и не был забит.

После обновления поединка футболисты “Шахтера” владели территориальным преимуществом. Однако на 83-й минуте после подачи с правого фланга, когда никто из динамовцев не смог дотянуться до мяча, его подхватил Андриевский, который выполнил мягкий навес, и Соль пробил головой по пустым воротам. Это первый гол нападающего с 3 марта и в целом четвертый за время участия в “Динамо”.

В итоге победа за “Динамо” — 3: 1. Киевляне завоевывают девятый в истории Суперкубок Украины и 64-й трофей в истории клуба.

“Шахтар” (Донецьк) – “Динамо” (Киев) – 1:3

“Шахтер”: 30. Пятов, 2. Додо, 4. Кривцов (99. Фернандо, 87), 77. Бондарь (70. Коноплянка, 70), 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик, 8. Маркос Антонио (11. Марлос, 46), 7. Тайсон, 14. Тете (19. Соломон, 61), 10. Мораес.

“Динамо”: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 14. де Пена (18. Андриевский, 74), 20. Караваев, 22. Родригес, 24. Тымчик, 29. Буяльский (17. Леднев, 82), 34. Сирота, 89. Супряга (9. Соль, 61), 94. Кендзера.

Голы: Мораес (37) — де Пена (20), Родригес (31), Соль (83).

Предупреждены: Шапаренко (49), Караваев (59).