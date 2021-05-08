Дев'ять із 12 футбольних клубів, які раніше зголосилися стати учасниками проєкту Суперліги, вибачилися перед Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та отримали покарання.

Про це поінформували в пресслужбі УЄФА.

Йдеться про: шість англійських клубів (“Манчестер Сіті”, “Челсі”, “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Юнайтед” та “Тоттенхем”), іспанський “Атлетіко”, а також італійські “Інтер” та “Мілан”.

Вони передали УЄФА “Декларацію про клубні зобов’язання”. У ній висловлюється позиція клубів і їхня вірність клубним турнірам УЄФА та національним клубним турнірам.

“Ці дев’ять клубів визнають і погоджуються, що проєкт Суперліги був помилкою, і вибачаються перед уболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами і УЄФА. Вони також усвідомлюють, що проєкт не був би затверджений відповідно до статуту та регламенту УЄФА”, – зазначається в повідомленні.

Відтак, в УЄФА провели засідання щодо повернення до участі в футбольних першостях вказаних клубів.

Згідно з ухваленим у п’ятницю, 7 травня, рішенням, кожному із дев’ятьох футбольних клубів доведеться сплатити 15 мільйонів євро благодійного внеску.

“Кожен клуб як жест доброї волі разом із іншими клубами зробить загальне пожертвування на суму 15 мільйонів євро, яке піде на розвиток дитячо-юнацького та масового футболу в локальних спільнотах по всій Європі, в тому числі у Великій Британії”, – наголосили в УЄФА.

Крім того, клуби мають погодитися на 5-відсоткове скорочення призових за участь в одному сезоні клубних турнірів УЄФА і на перерозподіл цих коштів.

Також ці клуби мають погодитися “з серйозними штрафами, які будуть накладені, якщо вони захочуть взяти участь в подібних несанкціонованих турнірах (100 мільйонів євро) або порушать умови “Декларації про клубні зобов’язання” (50 мільйонів євро)”.

Кожен із клубів “беззастережно визнає і приймає зобов’язувальну силу статуту УЄФА”. Вказані клуби мають залишитися вірними єврокубковим турнірам, брати участь у тих клубних змаганнях УЄФА, в які кваліфікуються за спортивним принципом та повернутися в Асоціацію європейських клубів.

Водночас три клуби з тих, котрі зголосилися раніше брати участь у Суперлізі (“Реал”, “Барселона” і “Ювентус”) наразі не пішли на угоду з УЄФА. Тепер їм загрожують дисциплінарні покарання.