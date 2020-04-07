В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли будут наблюдать Розовое Суперлуние — самое яркое полнолуние этого года.

Об этом сообщает аэрокосмический портал Space.com.

В ночь с 7 на 8 апреля апреля Луна будет на 164 тысячи километров ближе к Земле, чем обычно, и жители планеты будут наблюдать так называемое Розовое Суперлуние — самое яркое в этом году.

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В такие дни с Земли можно увидеть более крупный размер лунного диска, сам спутник в это время выглядит на 14-30% ярче обычного.

Стоит отметить, что в эту ночь Луна, вопреки названию явления, не будет окрашена в розовый цвет. Апрельское суперлуние получило такое название потому, что обычно в это время в восточной части Северной Америки цветет шиловидный флокс, цветки которого имеют яркий розовый цвет. Несмотря на это, американский астроном Джеки Фахерти уверяет, что явление будет “ярким, блестящим и абсолютно великолепным”.

К тому же, как отмечает Фахерти, в то время, как многие сидят на карантине вместе со своими семьями, Розовое Суперлуние — отличная возможность повеселиться и поучить детей.

“Это приглашение для всех стать экспертом по Луне, человеком из этой небольшой группы тех, кто может отличить, когда Луна немного ярче обычного. Самый простой из астрономических уроков, который вы можете провести с малышом, — это фазы Луны”, — сказала она.

По словам Фахерти, люди во всем мире смогут наблюдать Розовое Суперлуние всю ночь, пока луна поднимается, движется по небу и садится. Но особенно захватывающе она будет выглядеть при восходе. Жители Украины будут наблюдать восход луны в 5:35 часов утра 8 апреля.