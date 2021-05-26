26 травня Земля пройде між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на поверхню Місяця і змушуючи її здаватися темно-червоного кольору. Чому ж відбуваються місячні затемнення?

Про це пише видання Vox.

На західному узбережжі Сполучених Штатів можна буде побачити майже повне затемнення. У багатьох частинах Америки і Азії можна буде побачити часткове затемнення. Жителям Східної Австралії також пощастило – вони зможуть побачити затемнення.

Чому відбуваються місячні затемнення?

Відповідь проста – тому що Місяць іноді проходить крізь тінь Землі. Але це ще не все.

Затемнення повинні відбуватися у повний місяць. Коли місяць повний, це означає, що Сонце, Земля і Місяць знаходяться на одній лінії.

Але тут може виникнути питання: “Чому не буває місячних затемнень кожен повний місяць?”

Орбіта Місяця не зовсім збігається з орбітою Землі. Вона нахилена на 5 градусів.

Ніхто до кінця не впевнений, чому так, але, можливо, це пов’язано з тим, як утворився Місяць: в результаті удару потужного об’єкта про Землю.

Це означає, що протягом більшої частини повного місяця тінь не потрапляє на Місяць. Але на орбіті Місяця є дві точки, де тінь може падати на Землю. Вони називаються вузлами орбіти.

Щоб відбулося повне затемнення, Місяць має знаходитися в одному з вузлів або дуже близько до нього.

Зазвичай в році буває два або три місячних затемнення, і кожен, кому пощастило побувати на нічній стороні Землі, має шанс стати його свідком.

Щоб побачити місячне затемнення не потрібно спеціального устаткування або захисних окулярів (на відміну від повного сонячного затемнення). Але за допомогою бінокля можна буде детально його розглянути.

Що таке супермісяць?

Орбіта Місяця навколо Землі – не ідеальне коло. Це еліпс. У певних точках Місяць може перебувати ближче або далі від Землі.

У перигеї, найближчому до Землі місці, Місяць знаходиться приблизно на 31 068 миль від Землі, ніж в апогеї.

Тим часом, ми бачимо різні фази Місяця – повний, серп, зростаючий і спадаючий – в залежності від того, як повернута яскрава сторона Місяця до Землі.

Супермісяць виникає, коли ці два цикли збігаються – повний Місяць збігається з її перигеєм, що робить її трохи більше і яскравіше на небі. Це відбувається приблизно один раз на кожні 14 повних місяців.

Здебільшого, як пояснюють в NASA, відмінності між звичайним повним місяцем і супермісяцем “невиразні для людського ока”.

Супермісяць не має ніякого астрономічного значення.

Чому місяць стає червоним під час місячного затемнення?

Коли промені сонячного світла проходять через атмосферу Землі, її гази вловлюють і розсіюють синє світло в спектрі. (Ось чому небо здається блакитним.) Червоні, оранжеві і жовті хвилі проходять в тіні Землі і проєктуються на Місяць.

По суті, повне місячне затемнення схоже на проектування всіх заходів і сходів на Місяць.