Об этом она сообщила в своем Instagram.

У 25-летней Хадид и ее 27-летнего бойфренда, певца Зейна Малика родилась дочь.

Девочка появилась на свет на выходных, о чем новоиспеченные родители и сообщили в своих социальных сетях, поделившись первыми снимками с новорожденной.

“Наша девочка присоединилась к нам в эти выходные и уже изменила наш мир. Столько любви”, — написала Хадид.

“Наша девочка здесь, здоровая и красивая. Невозможно попытаться выразить словами, как я себя чувствую сейчас. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, с гордостью называю ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проживем вместе”, – написал, в свою очередь, в Twitter Зейн Малик.

Он поделился черно-белым снимком крошечной руки ребенка, сжимающей его палец.

Джиджи Хадид подтвердила слухи о своей беременности в апреле в эфире шоу Джимми Фэллона.

Отметим, что с бывшим участником группы “One Direction” Зейном Маликом модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.

Американская модель Джиджи Хадид, находясь на последних месяцах беременности, снялась в фотосессии без нижнего белья в прозрачном платье.