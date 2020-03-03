3 марта, в "супервторник", который станет решающим днем первого этапа борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии, станет известно потеряет ли экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 миллионов долларов, которые вложил в свою предвыборную кампанию.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что в этом году Блумберг потратил 50 миллионов долларов только на рекламу на онлайн-платформах. Для сравнения, все кандидаты в президенты 2020 года только в Техасе потратили 26 миллионов долларов на телевизионную рекламу, по данным аналитиков, 80 % из этой суммы потратил сам Блумберг. К примеру, одно его рекламное объявление стоило 4,3 миллиона долларов, и в нем говорилось, что у Блумберга есть “la fuerza para enfrentar a Trump” (сила, чтобы противостоять Трампу).

Официально кампания экс-мэра Нью-Йорка началась 13 недель назад, но он уже потратил на нее больше, чем годовой бюджет техасского города Арлингтон с населением в 400 000 человек.

Наименьшие по должности сотрудники из его штата, который насчитывает 2000 человек, зарабатывают 6000 долларов в месяц (почти вдвое больше, чем у его конкурента Сандерса).

“Он знает, что деньги не могут купить ему любовь, но, возможно, они могут купить нечто подобное”, – отмечает издание.

Так, в пятницу Блумберг посетил город Мемфис, что на юге США (штат Теннесси), там ему удалось сплотить вокруг себя около 1000 человек, но несколько демонстрантов все же вышли с плакатами с надписью “Олигарх”, “Какова ваша цена?” и “Наша демократия не продается”.

Он также приехал в Блантвилл, где выступил в стиле президента США Дональда Трампа.

“Мне почти не нравится то, за что выступает Майк Блумберг, но я действительно уважаю его за то, что у него хватило смелости явиться в Восточный Теннесси на мероприятие, которое, вероятно, не принесет ему успеха”, – отметил местный житель Крейг Виднер.

В то же время, Кристи Карр сказала, что очень “отчаивается”, когда люди говорят, что “Блумберг покупает выборы”.

“Потому что все, что у меня есть, – это страх, что кандидат инвестирует свои собственные деньги в мое родное государство и мой родной регион, в который никогда раньше не инвестировали столько”, – объяснила она.

В одном из опросов, который проводился в Вирджинии, Блумберга называли главным конкурентом для Сандерса, но более поздний опрос поставил его на третье место. Он также занял третье место в Техасе, где был самый большой прирост населения среди всех штатов в стране с 2018 по 2019 год.