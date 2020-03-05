Об этом сообщает британское издание The Independent.
Американский комитет по политическим действиям Big Tent Project Fund потратил 868 тысяч долларов на рекламу против Сандерса в десяти штатах. Кто был “донорами” организации – неизвестно.
До праймериз в Неваде и Южной Каролине, на антирекламу в отношении Сандерса было потрачено еще 5 миллионов долларов.
Когда стало известно, кто стоит за антирекламой, Сандерс сказал, что это “некоммерческая организация”, известная как “группа темных денег”. Отмечается, что деньги на антирекламу тратились исключительно в тех штатах, которые принимали участие в голосовании во время “супервторника”.
“Социалист Берни Сандерс обещает мир, но какой ценой? Расходы на 60 триллионов долларов и самое большое повышение налогов для среднего класса. Так какова истинная стоимость? Еще 4 года Трампа”, – гласит одно из объявлений группы.
Сандерс же заявляет в ответ, что его избирателям придется противостоять “демократическому политическому истеблишменту”, если они хотят победить.
- Ранее сообщалось, что 3 марта в “супервторник”, который станет решающим днем первого этапа борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии, станет известно, потеряет ли экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 миллионов долларов, которые вложил в свою предвыборную кампанию.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.