На территории десяти американских штатов, накануне проведения "супервторника", развернулась масштабная рекламная кампания против кандидатуры демократа Берни Сандерса, на которую было потрачено около миллиона долларов.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Американский комитет по политическим действиям Big Tent Project Fund потратил 868 тысяч долларов на рекламу против Сандерса в десяти штатах. Кто был “донорами” организации – неизвестно.

До праймериз в Неваде и Южной Каролине, на антирекламу в отношении Сандерса было потрачено еще 5 миллионов долларов.

Когда стало известно, кто стоит за антирекламой, Сандерс сказал, что это “некоммерческая организация”, известная как “группа темных денег”. Отмечается, что деньги на антирекламу тратились исключительно в тех штатах, которые принимали участие в голосовании во время “супервторника”.

“Социалист Берни Сандерс обещает мир, но какой ценой? Расходы на 60 триллионов долларов и самое большое повышение налогов для среднего класса. Так какова истинная стоимость? Еще 4 года Трампа”, – гласит одно из объявлений группы.

Сандерс же заявляет в ответ, что его избирателям придется противостоять “демократическому политическому истеблишменту”, если они хотят победить.