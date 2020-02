Об этом пишет HYPEBEAST.

Упаковка Oreo сделана в красно-белых, фирменных цветах бренда. На ней также используется шрифт Futura от Supreme.

Стоимость пачки такого печенья пока неизвестна, но по слухам, ее цена составит 8 долларов США. Запуск коллаборации ожидается в ближайшее время.

Стоит отметить, что на eBay уже продается пачка нового печенья Supreme и Oreo. За нее хотят 200 долларов США.

Supreme Oreos already listed for $200 on eBay. https://t.co/TBHKhZFfwt

— Ghostleaked 👻 (@ghostleaked) February 18, 2020