Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте бренда.
“Сообщество темнокожих вдохновляло и поддерживало Supreme с первого дня. На этой неделе мы пожертвуем 500 тысяч долларов, распределив их между Black Lives Matter, Equal Justice Initiative, Campaign Zero и Black Futures Lab. Мы солидарны с борьбой за справедливость и равенство и будем продолжать инвестировать в сообщество”, — говорится в сообщении бренда.
Указанные организации занимаются борьбой с массовыми тюремными заключениями и чрезмерными наказаниями, расовой и экономической несправедливостью, полицейским насилием в США.
Ранее сообщалось, что популярный порносайт Pornhub на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда решил пожертвовать $100 тысяч на борьбу за равенство и правозащитную деятельность.
Шведская компания H&M намерена пожертвовать 500 000 долларов организациям, которые занимаются борьбой с расизмом.
Компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн на борьбу с расизмом.
Канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда пожертвовал $400 тысяч долларов на борьбу с расизмом.
- Накануне в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.