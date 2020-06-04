Американский стритвер-бренд Supreme намерен пожертвовать $0,5 млн ряду организаций, деятельность которых связана с борьбой с расизмом и полицейским насилием.

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте бренда.

“Сообщество темнокожих вдохновляло и поддерживало Supreme с первого дня. На этой неделе мы пожертвуем 500 тысяч долларов, распределив их между Black Lives Matter, Equal Justice Initiative, Campaign Zero и Black Futures Lab. Мы солидарны с борьбой за справедливость и равенство и будем продолжать инвестировать в сообщество”, — говорится в сообщении бренда.

Указанные организации занимаются борьбой с массовыми тюремными заключениями и чрезмерными наказаниями, расовой и экономической несправедливостью, полицейским насилием в США.

Ранее сообщалось, что популярный порносайт Pornhub на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда решил пожертвовать $100 тысяч на борьбу за равенство и правозащитную деятельность.

Шведская компания H&M намерена пожертвовать 500 000 долларов организациям, которые занимаются борьбой с расизмом.

Компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн на борьбу с расизмом.