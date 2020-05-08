Американский бренд Supreme зарегистрировал права на торговую марку в Китае. В связи с этим «легальный клон» клон компании Supreme Italia не сможет продавать вещи и открывать магазины.

Об этом сообщает американское издание WWD.

Отмечается, что Supreme подал заявку на регистрацию торговой марки в Китае в декабре 2018 года. WWD пишет, что китайское управление по торговым знакам одобрило заявку в конце января этого года.

Торговая марка включает права на продажу обуви и одежды бренда Supreme, в частности, рубашки, пояса, пиджаки, нижнее белье, футболки, штаны, шапки.

В связи с этим, теперь на территории Китая может продаваться только продукция американского Supreme. После одобрения заявки Supreme Italia закрыл свой флагманский магазин в Шанхае.

Таким образом, у Supreme 251 зарегистрированная торговая марка: в США, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Японии, Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре, Австралии, Российской Федерации, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

До февраля 2019 года американский бренд не реагировал на активность своего итальянского “клона”, который заявлял о планах открыть 70 магазинов, в том числе и в Украине.

Отметим, Supreme — американский бренд дизайнерской одежды, основанный Джеймсом Джеббией в Нью-Йорке в апреле 1994 года. В 2017 году стало известно, что стоимость бренда превысила миллиард долларов.