Об этом Магонова сообщила на своей странице в Facebook.
Запись о назначении на пост появилась на странице утром 2 января. Из нее следует, что в обязанности Магоновой будет входить помощь главе Фонда государственного имущества в вопросах коммуникации.
Стоит отметить, что Магонова является специалистом с сфере PR, основателем и владелицей PR-агентства Magonova & Partners и медиа-агентства Kosatka.Media. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.
В августа 2019 года Магонова вышла замуж за топ-менеджера национальной газовой компании “Нафтогаз Украина” Андрея Фаворова. Информация об этом размещена на ее странице в Facebook.
Справка. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) — государственный орган исполнительной власти, основными сферами деятельности которого являются приватизация, аренда, управление, отчуждение государственного имущества, земельных участков, а также осуществление профессиональной оценочной деятельности в Украине. Орган был создан по решению Кабинета Министров в 1991 году для осуществления политики в сфере приватизации имущества, принадлежащего государству.
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