Об этом Магонова сообщила на своей странице в Facebook.

Запись о назначении на пост появилась на странице утром 2 января. Из нее следует, что в обязанности Магоновой будет входить помощь главе Фонда государственного имущества в вопросах коммуникации.

Стоит отметить, что Магонова является специалистом с сфере PR, основателем и владелицей PR-агентства Magonova & Partners и медиа-агентства Kosatka.Media. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.