Соответствующий пост Супрун опубликовала в Facebook.

Супрун отметила, что сейчас в СМИ и соцсетях распространяют противоречивые советы касательно того, как защититься в уcловиях пандемии коронавируса COVID-19.

Ее внимание, в частности, привлек материал издания Texty.org.ua, в котором журналисты посоветовали читателям в условиях дефицита медицинских масок в аптеках использовать самодельные из ткани.

Супрун упрекнула журналистов в манипуляции и отметила, что исследования, на которые они ссылаются, не подтверждают эффективность самодельных масок с целью защиты от вирусных заболеваний. В то же время приведенные ею исследования подтверждают, что эффективность у таких масок даже меньше, чем у завязанной на лице банданы.

“К счастью, журнал The Lancet опубликовал обзор официальных рекомендаций по использованию медицинских масок в случае пандемии COVID-19 и обоснование их использования в различных странах и регионах мира. Начнем с того, что о масках из марли и ваты, или плотной ткани речь серьезно вообще не идет. Насколько они эффективны, в одном исследовании проверили симуляцией на манекенах. Оказалось, что хирургическая маска защищает от 33% капель аэрозоля, связанная на лицо бандана защищает от 11%, а маска из ткани — от 6% капель”, — отметила она.

Супрун подчеркнула, что тканевые маски и банданы в случае необходимости могут защитить от пыли. А вот использовать их, чтобы обезопаситься от вирусных заболеваний не только неэффективно, но и опасно.

“Есть рекомендации CDC, которые указывают следующее: в случае критической нехватки респираторов или хирургических масок, в крайнем случае можно использовать маски из ткани, но их эффективность не оценена но не одобрена NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Поэтому нужно понимать, что использование таких масок несет серьезные риски”, — отметила она.

К тому же экс-глава МОЗ напомнила, что медики не рекомендуют носить маски “просто так”. В частности, ВОЗ, а также медики Китая, Гонконга и Австралии рекомендует носить маски тем, у кого респираторные симптомы и тем, кто контактирует с больными. Что касается здоровых людей, настоятельных рекомендаций носить маски, в том числе тканевые, специалисты не дают.

“Здоровым людям, согласно рекомендациям этих стран, носить маски нужно в случае умеренного риска заражения, а именно: во время пребывания в больнице, транспорте, толпе, работе в закрытом и плохо проветриваемом помещении, и уходе за детьми (тремя и более). Если вы гуляете в одиночестве, или идете по пустым улицам, то маска не нужна. Можете надеть тканевую маску, говорят они. Важно, что в советах применяются модальные глаголы, обозначающие разную степень уверенности. По масок из ткани интонация такая: носите, если сами того хотите”, — добавила она.

При этом в некоторых странах (США, Германия и Япония), по словам Супрун, здоровым людям наоборот рекомендуют воздержаться от ношения масок “ведь носить маску неправильно — это хуже, чем не носить вообще”

Подводя итоги, Супрун порекомендовала воздержаться от ношения масок без необходимости, поскольку сейчас они жизненно необходимы медикам. Вместо этого она порекомендовала придерживаться рекомендаций, связанных с гигиеной, а также избегать тесных контактов.

“Маски дают ложное чувство защищенности, а большой спрос населения на них создает дефицит для медицинских учреждений, где маски и респираторы действительно жизненно необходимы. Их не хватает даже в США. Поэтому пока масок не хватает, и все поголовно не могут их покупать и постоянно менять, не надо переживать исключительно о них. Лучше сосредоточиться тщательном мытье руки, не трогать лицо, помнить о сохранении дистанции, зато маски приберечь для больных, медиков и родственников больных”, — подытожила она.