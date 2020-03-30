Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Ежедневно получаю множество вопросов о COVID-19 от знакомых, близких и читателей страницы. С командой ArcUA.org (https://arcua.org) создали министерство здравого смысла, чтобы помочь со всем разобраться. В первом эпизоде ​​вместе с врачами, которые имеют реальную экспертизу, даем ответы на эти вопросы. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте видео вместе со здравым смыслом! А также пишите в комментариях под видео, что хотели бы посмотреть в следующих эпизодах”, – написала Супрун.

В первом выпуске Супрун, Владимир Курпита и Федор Лапий рассказали, кто именно в группе риска, что делать с детьми, какая разница между социальным дистанцированием и изоляцией, как граждане могут помочь, как действовать если нет семейного врача или если появились симптомы болезни, что будет после пандемии.

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