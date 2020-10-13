Об этом она написала на личной странице в Fаcebook.

Супрун напомнила о том, что Россия позиционирует себя, как страну, которая зарегистрировала якобы первую безопасную и эффективную вакцину от коронавируса. В РФ даже собираются в скором времени вакцинировать своих граждан.

“Но наука и здравый рассудок не на стороне россиян”, – написала Супрун.

Она пояснила, что к вакцине есть две весомых претензии. Во-первых, нет данных, на основании которых можно провести анализ результатов первых стадий тестирования. Во-вторых, вакцину зарегистрировали, еще не начав третий этап испытаний, который считается самым важным. Это ставит под сомнение эффективность и безопасность такой вакцины.

По данным ВОЗ, в мире всего есть 42 вакцины-кандидата от коронавируса. Их до сих пор тестируют на разных этапах. Всего 10 вакцин в мире уже на третьем из четырех этапе исследования. Среди них – российская. Еще 151 вакцина на нулевом этапе, то есть на этапе доклинических исследований.

“Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины у страны-агрессора, которая оккупировала наши территории и ведет против нас войну… Мы не можем потратить деньги на сомнительную российскую вакцину, качество и безопасность которой невозможно гарантировать и проверить по причине того, что ее производство находится на территории страны-агрессора”, – резюмировала Супрун.