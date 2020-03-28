Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Китай часто приводят, как наиболее успешный кейс борьбы с коронавирусом. Это ложная и опасная мысль. Именно ложь и давление на свободу слова китайских властей стали причиной такого масштабного распространения COVID-19 и таким тяжелым последствиям для всего мира. С такими объемами поступления новостей о пандемии мы едва успеваем обрабатывать информацию. Поэтому сегодня уже мало кто вспомнит, как часто и как долго Китай отрицал, что коронавирус передается от человека к человеку”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно публикации в научном журнале The Lancet, датой первого симптома, первого обнаруженного пациента (который по имеющимся данным заразился на китайском “мокром рынка” животных) стало 1 декабря 2019 года. Уже 6 декабря его 53-летняя жена (которая не посещала рынок) также заболела пневмонией и была госпитализирована и изолирована.

То есть уже 6 декабря китайские врачи фиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку. Однако, только 20 января глава национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердил случаи передачи вируса от человека к человеку. В этот же день крупнейшая газета города вспомнила о вирусе на главной странице впервые после 5 января.

Супрун отметила, что между этими двумя датами Китай неоднократно и убедительно настаивал на том, что передача коронавируса от человека к человеку невозможна. Вопреки информации от врачей и здравому смыслу. Международные органы, которые предлагали помощь, просили о возможности провести расследование, искали информацию, получали отказ от властей Китая. Люди, которые пытались распространить правду, подвергались давлению и преследованию.

По словам Супрун, наиболее известный случай – врач Ли Венлянь, который еще в декабре разослал сообщения другим врачам о возможной вспышке болезни, которая напоминает ОРВИ, призывая их носить защитную одежду. Через несколько дней сотрудники правоохранительных органов обвинили его в “распространении слухов”. Доктора заставили подписать письмо о том, что он опубликовал “фальшивые комментарии”, которые “сильно нарушают общественный порядок”. Также ему пригрозили уголовной ответственностью, если он продолжит об этом писать. Журналисты называют кроме него еще 7 человек, которые получили подобные угрозы. В январе Ли Венлянь умер от коронавируса.

“Карантин в Ухане ввели только 23 января. Все время от первых случаев власть говорила людям, что все под контролем, поэтому никто не применял меры безопасности. Апогеем этого абсурда стало 18 января, когда городские власти Уханя, зная как на самом деле передается вирус, позволила 40 000 семей собраться и делиться пищей, которую они приготовили из дома, для празднования Китайского нового года. К моменту объявления карантина в Ухане миллионы людей посетили город и покинули его в направлении Китая и других стран мира. Уже на следующий день, 24 января, Вьетнам сообщил о передаче вируса от человека к человеку, а США, Япония и Южная Корея объявили о вторых случаях коронавируса в своих странах”, – отметила бывшая чиновница.

По ее словам, такой ход событий скорее напоминает реакцию Советского Союза на Чернобыльскую катастрофу и ее преступление против своего населения и мира.

“После признания пандемии коронавируса Китай не прекратил скрывать данные. Японское информационное агентство Kyodo News обнародовало показания врача с Уханя, который заявил, что количество новых случаев заражения в его больнице изменили во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда многих пациентов с симптомами болезни внезапно отпустили с карантина раньше срока, а проведение исследований – частично остановили. По словам врача, количество больных сознательно занижают, чтобы продемонстрировать успехи Китая и партии в борьбе с эпидемией”, – добавила Супрун.

Кроме того, американская разведка до сих пор сигнализирует о том, что КНР представляет полностью не достоверную информацию об опасности вируса.

Посол США в Великобритании также считает, что из-за замалчивания фактов китайским правительством распространение COVID-19 повлекло тяжкие последствия в планетарном масштабе. В сознательной дезинформации обвиняет Китай и Майк Помпео, государственный секретарь Соединенных Штатов.

Отмечается, что это не первый случай в истории, когда замалчивание опасной болезни способствует ее распространению. Так было в случае с испанским гриппом (январь 1918 – декабрь 1920 года). По разным оценкам во время пандемии погибло от 17 до 50 млн человек. Общее количество инфицированных – 500 млн человек, или четверть тогдашнего населения мира. Так как болезнь пришлась на время мировой войны, военная цензура Германии, Великобритании, Франции и США или запрещала информацию об эпидемии или, позже, преуменьшала цифры. Цель – предотвратить панику и падение боевого духа среди солдат фронта. Конечно, замалчивание не единственная причина пандемии в то время. Антисанитария, переполненные больницы из-за войны, ограничения в еде, отсутствие организаций, которые бы контролировали борьбу с болезнью, также осуществили большое влияние на пандемию. Но в комплексе с цензурой это сыграло катастрофическую роль, болезнь охватила весь мир. Единственные места в мире, где не распространился вирус: остров Маражо (Бразилия), остров Святой Елены (в Атлантическом океане, который принадлежит Великобритании).

“Даже в наиболее трудные времена государства, особенно государства с тоталитарным режимом, не забывают о геополитике. Сегодня Китай и Россия используют пандемию как возможность распространить свое влияние на Западе. Например, репортаж о миссии китайского “Красного Креста” в Милане и Риме также напоминает, что Италия была первой страной G7 2019 года, которая подписала меморандум о взаимопонимании с Пекином по “новому Шелковому пути”. Девять российских самолетов с врачами, масками, респираторами и перчатками, что приземлились в Риме, также работают на положительный образ “лично президента Путина”, который помогает Италии. В свою очередь итальянский премьер благодарит своих зарубежных “друзей”, которыми оказались не партнеры по ЕС, а Москва с Пекином. Но выглядит так, что “помощь” от России Италии – не является реальной помощью. Итальянские чиновники заявили, что около 80 % из оборудования и товаров, которые прислала Россия – это ненужные вещи, которые не будут иметь практической пользы в лечении пациентов”, – подчеркнула экс-чиновница.

“Сейчас, когда по миру распространяется вирус, а экономика погружается в длительный кризис, пропаганда только будет процветать. Ведь тревожные новости – это лучшее основание для манипуляции эмоциями людей. Режимы таких стран, как КНР и Россия, не потеряют случая воспользоваться этим в своих целях. Поэтому какую бы информацию вы не слышали – всегда узнавайте об источнике. Информационная гигиена важна наравне с частым мытьем рук”, – резюмировала она.