Об этом Супрун сообщила на своей странице.

Экс-глава МОЗ объявила, что в пятницу, 1 января 2021, публикует свой последний пост на Facebook.

Напоследок Супрун посоветовала украинцам быть здравым смыслом и не идти на копромисс со злом.

“Украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой”, — написала она.

Напомним, Супрун выполняла обязанности министра охраны здоровья Украины с августа 2016 по сентябрь 2019 года. Именно в то время, когда она возглавляла ведомство, была начата масштабная медицинская реформу, споры о которой в обществе и власти не утихают до сих пор.