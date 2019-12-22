Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, одним из факторов, который существенно повышает риски его появления является употребление алкоголя.

“То, что “алкоголь вреден” знают почти все, хотя это не существенно влияет на их выбор пить или не пить. Исследования показывают, что во Франции люди в курсе, что из-за алкоголя растет количество аварий и случаев насилия, но о риске рака не знают или не верят. В США в связь риска рака и алкоголя “верят” почти 40% населения”, – отметила Супрун.

Алкоголь – известный канцероген:

Уксусный альдегид, образующийся из этанола, является очень токсичным соединением, повреждает ДНК;

Алкоголь усиливает свободнорадикальные процессы, также повреждает ДНК и другие молекулы;

Ухудшает усвоение в кишечнике витаминов А, D, C, E, каротиноидов и витаминов группы В – помимо других функций, они нужны для восстановления ДНК или остановки свободнорадикальных процессов;

Алкоголь увеличивает уровень эстрогена, а некоторые формы рака груди зависимые от эстрогена.

На вероятность заболеть раком влияет комплекс факторов, например вес, наследственность, воздействие канцерогенов в воде, воздухе, мебели или одежде, длительность пребывания на солнце, рацион, курение, прием некоторых лекарственных средств и вирусные заболевания (гепатит, папилломавирус человека) и то, сколько мы живем. Чем дольше, тем больше риски. И как-никак, доза увеличивает риск заболеть раком, это эквивалент 25 граммов чистого спирта в день.

Как именно алкоголь влияет на эти риски:

В зависимости от частоты и количества потребления, алкоголь увеличивает риск рака ротовой полости и гортани в 1,8-5 и 1,4-2,6 раз соответственно. Курение дополнительно увеличивает шансы заболеть.

Потребление алкоголя в 1,3-5 раз увеличивает риск рака пищевода, особенно у людей, которые быстро пьянеют.

Риск рака печени возрастает вдвое у людей, которые регулярно и много пьют. Рак печени достаточно распространен, в отличие от предыдущих. Прогноз для этого типа рака плохой. Еще 5 лет после лечения могут прожить лишь 18% людей.

Рак груди является наиболее распространенным типом рака среди женщин, и составляет почти четверть всех случаев рака. Риск увеличивается в 1,2 раза у тех, кто умеренно пьет, и в 1,6 раз у сильно пьющих.

Рак прямой кишки диагностируется в 1,2-1,5 раз чаще у тех, кто много пьет, по сравнению с трезвенниками.

“Довольно трудно исследовать точные риски, ведь людей, которые никогда-никогда не пьют, то есть контрольной группы, не так много, а другие склонны неточно оценивать количество алкоголя, которое они потребляют. Но даже такие цифры уже заставляют задуматься, действительно ли вам так хочется выпить”, – отметила Ульяна Супрун.