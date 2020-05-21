Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на встрече присутствовал заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, а главы комитета Михаила Саакашвили не было.

“Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде бы президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ. Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого , или в Исполнительном комитете, или в составе рабочей группы), был переадресован Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, поскольку узнал о теме встречи непосредственно во время разговора”, – рассказала Супрун.

По ее словам, Ермак и Ольшанский не смогли ответить на вопросы о планах реформ, о структуре, функционале и полномочиях Исполнительного комитета, а также об угрозах дублирования полномочий правительства и министерств, добавила экс-глава МОЗ.

Через 10 минут разговора Ермак отлучился на важный телефонный звонок и уже не вернулся, отметила Супрун.

“Сложилось впечатление, что глава Офиса Президента организовал эту встречу скорее по чьему-то поручению и “для галочки”. В реальности не было предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, будто Уляне Супрун предлагали, но она не захотела”, – добавила она.

По ее мнению, 20 мая Президент на пресс-конференции в очередной раз “наговорил множество глупостей и лжи о медицинской реформе” и фантастики о якобы эффективном противодействие COVID-19 Правительством.