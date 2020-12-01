Смотрители лондонского зоопарка ZSL в Риджентс-парке установили в вольерах сурикатов миниатюрные почтовые ящики, и теперь животные "отправляют" Санта Клаусу свои рождественские пожелания.

Об этом пишет Evening Standard.

Отмечается, что в почтовых ящиках с надписью “Santa Mail” спрятано любимое лакомство сурикатов – сверчки.

По словам смотрителя Люка Тейлора, сурикаты “попросили” у Санты, чтобы в декабре люди посетили зоопарк, поскольку выручка от билетов поддержит профессиональную заботу о 20 000 животных в это трудное время, а также глобальную научную и природоохранную деятельность ZSL.

“То, что мы закрыты в общей сложности на 15 недель в этом году, означает, что мы потеряли миллионы фунтов стерлингов, полученные от продажи жизненно важных билетов, которые финансируют нашу работу; отпраздновав Рождество в Лондонском зоопарке, люди смогут весело и безопасно провести день, поддерживая работу ZSL”, – добавил он.