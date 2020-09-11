Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что его вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства братьев Игоря и Григория Суркисов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала “Прямой”, где я посмел обсуждать отчет Kroll. Григорий Суркис, Игорь Суркис и их папа считают, что от этого пострадали их честь и достоинство. И требуют публично заявить, что “Рафик не виноват”, что никакого отчета Kroll пока никто в помине не видел, а значит Kroll такого не писал, а ваш покорный слуга опорочил честное имя Суркисов, обсуждав публичную новость о том, что часть отчета Kroll описывает, как деньги попадали на депозит Суркисов и чьи это были деньги”, – говорится в сообщении.

По его словам Фурсы, Суркисы требуют извинений и опровержений.

“Во-первых, это признание. Казалось бы, где Суркисы, а где я. Но обсуждая публичную новость я сумел поставить под угрозу честь и достоинство этой фамилии. Их честь и достоинство не страдало, когда испанские судьи находили шубы у себя в номере. Честь и достоинство Суркисов не страдало, когда старший Суркис шел по списку Медведчука среди больших и малых друзей Путина. Честь и достоинство Суркисов не страдало даже тогда, когда Нацбанк признавал их связанными лицами при национализации “ПриватБанка”. Все было нипочем”, – отметил банкир.

Он также подчеркнул, что Суркисы требуют опровержения информации, которая вышла в американской прессе и была перепечатана украинской прессой. И опровергнуть ее должен он на канале “Прямой”.

“Интересно. Сюрреалистично. Из серии “глаза б мои не видели отчета Kroll”. Интересно, а не надо опровергать что-то еще? Например, что “ПриватБанк” национализировали. Что налогоплательщики заплатили за это счастье 5,5 млрд долларов. Зачем же уже останавливаться на пол пути? Не было никаких 5,5 млрд долларов. Не было никаких кредитов самим себе. Ничего этого не было. Надо просто все забыть и начать с чистого листа. А кто старое помянет, тому глаз вон или того в суд. Чтоб не вспоминали лишний раз”, – добавил Фурса.

В комментарии #Буквам Фурса отметил, что сам иск, по его мнению, удивителен.

“Сам иск мне кажется удивительным, потому как в студии Прямого телеканала мы обсуждали публичную информацию, которая попала во все СМИ Украины из американских СМИ и, собственно говоря, почему нельзя эту информацию обсуждать и почему это наносит урон чести и достоинства Суркисов – это весьма удивительная история”, – сказал он.

Расследование Kroll

Ранее американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll, в котором говорилось, что экс-владелец “ПриватБанка” Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили средства из “ПриватБанка” во время национализации.

Отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с “ПриватБанком”, получили от кипрского филиала банка займа на общую сумму 361 млн долларов.

Эти займы были сгруппированы по частям, в рамках которых они выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели.

По версии Kroll, далее эти средства были депонированы в “ПриватБанке” на срок до двух лет, после чего их перечислили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

В частности, речь идет об оффшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Kroll утверждает, что все 6 депозитных счетов ведут к братьям Суркисам.

Стоит отметить, что “ПриватБанк” был национализирован в конце 2016 года. Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.